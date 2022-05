Paul-Emmanuel MARQUET

J'habite à Limoges mais je fais souvent des passages sur Nantes, ville que j'adore. J'ai 25 ans et je suis diplômé d’ONIRIS Nantes (anciennement ENITIAA Ecole Nationale d’Ingénieurs des Techniques des Industries Agricoles et Alimentaires). Je souhaite intégrer le domaine de la production au sein d'entreprises spécialisées dans la fabrication de produits sensibles, soumis à des contrôles qualité et à des contraintes budgétaires.



Au cours de ma formation, j'ai pu acquérir des connaissances pluridisciplinaires (alimentaire, physico-chimie…) afin de gérer de nombreux projets à long ou moyen terme. J'apprécie également d’encadrer une équipe afin d'obtenir les meilleurs résultats tout un installant un bon climat social. J'aime maitriser des process complexes, nouveaux et les relations produits/procédés.



Chaleureux et dynamique, j’aimerais vous faire partager mes ambitions et mon soucis de bien faire. N'hésitez pas à me contacter.





Mes compétences :

Dynamique rapide

Autonome et autodidacte

Rigoureux aime les défis et le travail en équ