Johann LAGACHE

En CDD Administrateur Système chez Match jusque Octobre.



Puis en Contrat de professionnalisation en alternance sur deux ans (1 semaine cours / 3 Semaines entreprise), pour une formation de niveau II (Bac+4) en tant que Responsable Ingénierie Systèmes & Réseaux (Administrateur Système & Réseaux et Gestion de Projet) auprès du CESI d'Arras et de Match



Projet Responsable :

Serveur WSUS - Serveur Antivirus - Migration Physique/Virtualisation



Mission :

• Administrer les environnements Windows Serveur et active Directory, Vmware, Veeam, Stockage EMC, UNITY et HP Storeonce

•Évolution des architectures existantes, tester, valider, installer les nouvelles versions en respectant le processus des changements

• Assurer le rôle de référent technique dans l’élaboration de la gouvernance (roadmap) des environnements administré et leurs évolutions (montée de version)

• Conseiller, accompagner, mettre en place les infrastructures serveurs dans le cadre d'intégration ou développement de logiciels.

• Prendre en charge les incidents niveau 2 et 3

• Industrialiser des infrastructures de production, mettre en place le processus de métrologie et de surveillance



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Ubuntu

Microsoft Windows

Virtualisation

Informatique

Serveur web

DHCP

Microsoft Windows Server

Hyper-V

Photographie

Debian

Active Directory

DNS

Administration réseaux

Réseau

Conception réseau

Microsoft SharePoint

Adressage IP

FTP

WAMP

OCS

WAPT

LAMP

VMware ESX

Eyes of Network

ADDS

Zentyal

Microsoft Exchange