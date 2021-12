Johnny POIRIER

Professionnel en logistique, bilingue, comptant quinze ans d'expérience en France, en Europe et au Canada. Expert en pilotage des opérations logistiques, en amélioration de processus et en mise en place de système informatique dans un contexte international. Leader reconnu pour sa détermination, son intégrité et son écoute. Grandes capacités en résolution de problèmes complexes.



Systèmes logistiques utilisés : Mapic’s, SAP, Baan, Geode, GPSM, Dispatcher, Minos, M3



Connaissances informatiques: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Visio



Mes compétences :

Achat

TRANSPORT

International