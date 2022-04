Jonathan FOLEY

Ingénieur de nationalité anglaise en France depuis 30 ans.

Grande expérience en entreprise en tant que Directeur Qualité et Achats et Directeur Technique dans les groupes internationaux de l'automobile. Depuis 2000 Consultant/formateur pour Euro-Symbiose avec de missions de Formation, Audit et Conseil.Qualité, productivité et stratégie.

Expert en: Systèmes de Management (QSE), outils qualité y compris méthodes statistiques, analyse des risques et résolution des problèmes, audits, élaboration et déploiement de la stratégie, conception et animation des modules de formation anglais/français.

Traductions technique: Français-Anglais



Mes compétences :

Accompagnement

AMDEC

Anglais

Audit

Automobile

Conseil

Formation

Formation qualité

International

ISO TS16949

ISO9001

Management

Performance

Qualité

Système de Management

Traduction

TS16949