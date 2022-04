Jonathan GOLDFARB

Après avoir suivi des études de psychologie et d'économie en passant par le théâtre, j'ai finalisé mon projet par un master management des ressources humaines que j'ai obtenu avec mention.



Plusieurs années d’immersions professionnelles m'ont permis de découvrir, apprendre, comprendre et maitriser le monde entrepreneurial. A présent je m'épanouis au sein du groupe Monoprix où j'occupe le poste de responsable d'équipe recrutement et intégration .



Passionné par le théâtre ainsi que le sport, que j’ai pratiqué à haut niveau, je crois à la mise à profit des valeurs humaines dans ce contexte de mondialisation. Proactif, méthodique et réfléchi, j’aime être force de proposition. Echanger, explorer et anticiper sont mes directions dans la vie.



Mes compétences :

Chargé de Recrutement

Contrat de professionnalisation

dynamique

Recrutement