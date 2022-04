Jonathan GRILLET

Je suis à la recherche d'un emploi à partir d'octobre 2014 dans le domaine des systèmes d'information.

Actuellement je suis en stage afin de finaliser mon master Management et Technologie de l'information.



Voici un petit résumé de mes compétences:



Gestion de projets: gestion des coûts, des délais, des risques, des ressources, méthodes agiles

Logiciels maîtrisés : SQL develloper, Power Amc, Eclipse, Suite Office, WinDesign, Jdevelopper

Développement Web: PHP 4 et 5, HTML, CSS, jQuery, Webdev

Développement logiciel : Java, WinDev

Base de données : MySQL, Oracle, PLSQL

Modélisation: Merise, UML, MVC, BPMN

Service-Oriented Architectures(SOA): Oracle SOA suite

Autres langages : FLASH, Scheme, Smaltalk

Autres connaissances : Linux, architecture réseaux, sécurité du système d’information



Me contacter :

E-mail : grillet.jonathan@gmail.com

Portable : 06.10.29.59.17



