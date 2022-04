Jonathan JUHEL

Déterminé à faire évoluer ma carrière, je souhaite capitaliser sur mes expériences en contrôle de gestion et en management .



Mon goût pour les chiffres et les challenges font de moi une personne motivée et qui souhaite évoluer au sein d’une entreprise dynamique et en plein essor.





Mes compétences :

Gestion

Budget

Microsoft office

Cognos

Traitement de données

Word

Finance

Excel

Ciel

Analyse

Syges

Sage

Analyst

Management d'équipe

Comptabilité analytique