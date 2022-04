Jonathan POINEN

Ikumbi Solution est un partenaire de Salesforce sur les phases de conseil et d’intégration fort d’une expérience reconnue dans le domaine des technologiques convergentes, y compris celles liées à la relation client multicanal.



Avec une focalisation majeure sur les processus de CRM liés à la gestion du cycle de vie des clients et des offres de produits et services associées, Ikumbi Solutions est une société de conseil et d’intégration proposant un accompagnement de bout en bout depuis l’adaptation sur-mesure des environnements Salesforce, tant sur les plans fonctionnels que techniques, jusqu’à l’adoption des solutions résultantes par leurs utilisateurs. Ikumbi Solutions s’adresse à tout type d’entreprise, PME et Grands Comptes, en approche commerciale directe





http://www.ikumbi-solutions.com



Mes compétences :

Apex

Cms

Développement

Développement mobile

ECM

GED

Innovation

Marketing

Mobile

Mobile marketing

Salesforce

Visualforce

WCM

Workflow

Sales Force