Sébastien GUILLOMON

Consultant senior Moteurs de recherche et Java/J2EE, voici mon expérience :



- 9 ans d’expérience dans les services informatiques et édition de logiciels

- Plus de 3 ans d’expertise dans les moteurs de recherche (3 ans chez Exalead ainsi que l’utilisation de Lucene sur divers projets)

- 9 ans d’expertise JAVA/J2EE

- Nombreuses expériences de déploiement d’application dans des domaines variés, gestion de projets.



Mes compétences :

web

Gestion de projet

Search Engine

CMS

Java/j2ee

Consulting

GED