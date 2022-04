Jonathann ROUSSEAU

Vous recherchez une personne capable de gérer, fidéliser et développer un portefeuille client. Une formation adéquate et des expériences réussies dans les secteurs bancaires et des assurances motivent ma candidature.



Actuellement titulaire d'une licence Responsable de clientèle Banque et Assurance et occupant le poste de conseiller commercial au sein de Groupama Nord Est depuis Janvier 2016, je recherche aujourd’hui votre société pour un poste de conseiller clientèle. Mes différentes formations et expériences m’ont permis de consolider mes compétences en matière de Gestion de portefeuille client, de technique de vente et de Gestion d'une agence commerciale. Cela m’a également permis de développer mes capacités d’écoute, mon sens du relationnel, ainsi que mes compétences commerciales.

Enthousiaste et professionnel, mon esprit d’équipe me permet d’entretenir de bonnes relations avec mes collègues. Disponible dès la fin du mois, je souhaiterai vous rencontrer afin de vous exposer de manière plus détaillée ma profonde motivation .



Mes compétences :

Assurance Santé

Animation de formations

Assurance Vie

Management

Conseil financier

Techniques de vente

Assurance Automobile/Habitation

Gestion d'agence

Formation de collaborateur

Développement commercial