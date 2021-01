Avec plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, de l'agroalimentaire et de l'événementiel, j'ai su développer 3 principaux domaines de compétences :

- Gestion d'un service Achats

- Marketing Culinaire

- Management d'équipes

Les valeurs qui m'animent sont : l'ouverture d'esprit, la créativité et l'engagement