José RIBEIRO

Responsable IT et infrastructure WEB. Force de proposition pour la transformation de votre infrastructure.

Fort d'un expérience de plus de 15 ans en tant que responsable technique dans le domaine des infrastructures informatiques, et d'une douzaine d'années en tant que développeur et chef de projet, passionné par la culture DevOps et l'architecture IT, je peux vous accompagner dans la transformation de vos infrastructures WEB.

Ces deux dernières années, j'ai participé à la conception et à la réalisation des processus d'intégration continue, de gestion de configuration, d'automatisation des déploiements et à la mise en place des mesures de sécurité.

Le monde Linux et l'open source font partie de ma culture technique et je connais de nombreux langages de script et de développement (Python, Perl, C, PHP, shell).



Mes compétences :

Management opérationnel

Sécurité informatique

Conduite de projet

Achats techniques

Budgétisation

Infrastruture informatique

Orienter les choix stratégiques

Bootstrap

MySQL

Django

Symfony2

PHP

C

Python

FreeIPA

GitLAB

Kibana

Logstach

Elasticsearch

Firewall applicatif

Linux Redhat

Rundeck

Saltstack

VMware

DevOps