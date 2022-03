Joseph DE LA TAILLE

Intervenant sur les Plans Sociaux et sur les restructurations d'entreprise visant l'accompagnement des salariés vers la mobilité interne ou externe.



"de la construction du projet professionnel ou individuel, vers sa réalisation "





Pratique des PSE depuis 2002 sur la France entrainant restructuration ou fermeture de sites industriels ou d'établissements:(automobile,équipementiers ,agroalimentaire,cosmétique, céramique industrielle,services, imprimerie, aéroport,mobilier,laboratoires pharmaceutiques).



Membre d'Associations orientées vers l'Emploi et la Creation d'Entreprises depuis 1995.



salarié ou/et mandataire social de groupes multinationaux comme de PME, France et International de 1964 a 2007



Administrateur d'Associations gérant des Etabissements Sanitaires et Sociaux depuis 1994

