Joseph LENAR

Titulaire de Master en Informatique et cinq ans d’expériences professionnelles riches et intéressants chez UCPA en tant que développeur JAVA au sein du service pôle technologie web du DSI. Je suis en charge du développement et maintenance l’ensemble du système e-commerce (Multicanal, B2B, B2C)



Mon activité depuis cinq ans s’articule autour de 5 grands axes

* l’encadrement

* le développement

* Analyse de besoin

* Formation interne

* Assistance aux utilisateurs.



les sujets qui m'intéressent:



Agilité

Design patterns

Cloud computing

Gestion de projet

Méthodes Scrum & kanban



#JAVA #JEE #AGILE #SCRUM #5ans EXPERIENCE #WEB DEVELOPPEUR #SPRING #SCRUM MASTER #TECH LEAD #SCRUM #BAC+5



Mes compétences :

JAVA

JEE

Persistance des données

Swing

EJB

SQL/PLSQL

Hibernate

J2EE

Back Office

Project Management

eCommerce

Integra

Visual Basic

C++

Quark Xpress

AJAX

Adobe Photoshop

Amazon Web Services

Ant

Apache Maven

Apache WEB Server

Broadvision

C Programming Language

COBOL

Cascading Style Sheets

Cloud Computing

Content Management System

Corel Draw Suite

Design Patterns

Eclipse IDE

Enterprise Java Beans

HTML

Illustrator CS 5

JDBC

JPA

JUnit

Java Enterprise Edition

Java Server Pages

Java Servlets

Java Swing

JavaScript

JavaServer Faces

Jboss

Langage SQL

MCD

MVC

Merise Methodology

Message-Driven Beans

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server 2008

MySQL

NetBeans

ODBC

Personal Home Page

Solr

Spring Framework

Spring MVC

Struts Web Application Framework

Sun GlassFish Enterprise Server

Sybase

UML/OMT

XML

XSLT

jQuery