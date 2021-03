Josselin CANIAUX

Ingénieur ESIM de formation (actuelle Centrale Marseille), j'ai démarré ma carrière en 2004, par l'alternance au sein de l'opérateur Télécoms Orange, à Marseille.



Je me suis ensuite déplacé vers Toulouse, où j'ai successivement rejoint les Entreprises de Services Numériques :



- AtoS en qualité d'analyste développeur BI / ETL (2006)

- Capgemini en qualité de Responsable Technique & Expert BI/ETL (2010)

- Sopra Steria en qualité de Manager & Ingénieur Avant-Ventes (2012) puis Directeur de Domaine

- Capgemini, en qualité de responsable de l'offre EAM / Maintenance Digitale (2019)



Au cours de mes missions, principalement au forfait, j'ai pu collaborer avec des clients comme EDF, La Poste, Engie, Météo-France, Orange, Toulouse Métropole, Tisséo et plusieurs ministères (Outre-Mers, Ecologie et Développement Durable).



De solides compétences techniques (Linux, ETL, Bases de données, migrations de données, machines virtuelles...) et méthodologiques (Cycle en V, méthode agile, processus d'industrialisation, stratégies de test...) me permettent d'appréhender mes différentes activités sereinement.



Avide d'expériences professionnelles, je recherche la diversité, tant dans mes actions que dans les personnes que je côtoie. Polyvalence et sens du relationnel font partie de mes atouts.



Je considère chaque occasion pour améliorer la relation, la communication et la confiance que j'apporte à chacun de mes clients.



En équipe, je privilégie la convivialité et l'épanouissement professionnel, mais aussi l'anticipation, la réflexion et l'écoute, qui sont à mon sens les piliers de la réussite.



Mon expérience acquise dans différentes ESN, auprès de nombreux clients et sur des sujets variés, me permettent aujourd'hui de maîtriser la totalité de la chaîne de la vie d'un projet : depuis la réponse à appel d'offre, jusqu'à la mise en production et au-delà.