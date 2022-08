Judith ROUSSEAU

Consultante Mobilité, Praticienne en Bilans, et Coach certifiée, j'accompagne les cadres confirmés & juniors, cadres dirigeants, et Jeunes Issus de l'Enseignement Supérieur, dans leur gestion de carrière/mobilité, et le développement de leur potentiel (premier poste, intégration, mobilité interne, externe, changement de vie professionnelle et personnelle, projet de formation, reconversion, coaching en RDV individuels, coaching à la prise de poste). Mon approche est holistique dans une orientation "dynamique professionnelle durable".

En lien avec mon approche et ma philosophie : "Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait" - Marc Twain - Romancier américain -



Mes compétences :

Conseil rh

Coaching individuel

Training individuel

Communication

Coaching de dirigeant

Formation

Coaching commercial

Bilan de compétences

Développement personnel

Conseil en image

Commercial

Maïeutique

Analyse systémique

Supervision

Analyse transactionnelle

Coaching collectif

Créativité

Relationnel

Respect des engagements

Analyse des besoins

Éthique

Proactivité

Management

Culture générale

Rendre acteur de ses choix