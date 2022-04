Julie FORNER

Après un cursus universitaire tourné vers le droit privé et le droit des sociétés, Julie s'est spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies et a ainsi obtenu un Master II Propriété Intellectuelle à la Faculté de droit de Nantes.



Avocat au Barreau de Nantes depuis 2009, Julie intervient plus spécifiquement sur toutes les problématiques de propriété intellectuelle, que ce soit en conseil (stratégie de protection et de défense des éléments incorporels de votre société, droit d'auteur, marque, dessins et modèles, logiciels libres et propriétaires), ou en contentieux en matière de propriété intellectuelle, informatique et internet.



En décembre 2015, Julie a choisi de créer son propre cabinet d'avocat toujours dans le domaine de la propriété intellectuelle.