Julie FRANTZ

Un parcour atypique, pour une femme pleine de surprise !

Ambitieuse, entrepreneuse, j'ai fais des études de Fleuriste, puis en sortant de ma formation, j'ai pas trouvé de job, donc j'ai pris des petits boulots, qui m'on vite fait évoluer dans la gestion d'équipe, le management, finalement une passion est née.

Apres plus de 4 ans chez Grand Frais, j'ai pris ma valise et j'ai quitté l'Alsace et j'ai posé mes bagages en Auvergne. Plusieurs jobs plutard j'ai trouvé l'emploi avec un grand E , Zodio, en tant que responsable relation client et gestion ressources humaines, un job de reve ! Et puis ma grossesse n'a pas fait bon ménage avec mon directeur. Donc j'ai repris une autre direction, je me suis occupée de ma famille.

Une création d'entreprise La Tribu De Gridi, création de vetements et d'accessoires pour enfants.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Gestion des ressources humaines

Créativité

Paie

Management

Gestion de flux

Achats