Julie GARNIER LIEBER

Après un parcours commercial riche (7 ans en tant que chef de secteur, Catégory manager enseigne chez Colgate puis compte clé national chez DIM sur les comptes EMC, Monoprix puis le groupe Carrefour), je me suis tournée vers le marketing (5 ans) en tant que chef de produit sénior sur la catégorie des collants/ MB puis sur la lingerie DIM et enfin en tant que Chef de groupe Playtex et Responsable Trade Transversal.

Ces différentes expériences m'ont permis d'allier sur chacun de mes postes une dimension commerciale forte, orientée business et résultats, ainsi qu'une sensibilité produit et une vision stratégique d'une catégorie.



Mes compétences :

Category management

Compte clé

Distribution

DPH

Grande Consommation

Grande distribution

Management

Marketing

Marketing enseigne

Marketing opérationnel

Responsable marketing