Julie GAUTIER

Dans le cadre de l'observatoire de l’habitat de l’Agence départementale d’information sur le logement des Yvelines, je travaille à l'évaluation des politiques logement qui sont menées dans les Yvelines. Par la réalisation d'études, des diagnostics territoriaux, le suivi d'un partenariat avec les acteurs locaux et la gestion d'un centre de ressources sur le logement, l'observatoire de l'habitat est un outil d'aide à la décision pour les élus du territoire yvelinois.



Réalisation d’études et de diagnostics territoriaux

Réalisation d’études sur l’accession aidée à la propriété, les copropriétés fragiles yvelinoises, le logement des jeunes dans les Yvelines, les expulsions) ....

Réalisation de notes de conjonctures sur le marché immobilier départemental

Observation des pratiques et besoins des ménages à partir des consultations de l’ADIL78



Elaboration d’un travail partenarial

Création et suivi d’un partenariat avec les acteurs du territoire (collectivités, agences d’urbanisme, Etablissement public foncier, services de l’Etat, aménageurs, bailleurs sociaux, associations…)

Participation à l’élaboration des documents cadres de la politique de l’habitat (PLH, Charte de l’habitat, PDALPD, Charte départementale de lutte contre les expulsions...)

Animation de groupes de travail réunissant élus locaux et acteurs du logement

Organisation de rencontres thématiques autour du logement, tables rondes réunissant élus et techniciens départementaux

Réflexions sur la création d’un observatoire des copropriétés



Alimentation d’un centre de ressources

Mise en place et gestion d’un atlas cartographique interactif départemental en ligne sur les évolutions socio-démographiques, le parc et le marché du logement et les politiques de l’habitat

Création et administration du site internetArray

Réalisation de la Lettre d’information des acteurs de l’habitat yvelinois



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Joomla!

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

ADOBE