Julie GROS

Je suis une jeune femme de 37 ans à la recherche d'un poste de commerciale idéalement dans l'industrie pharmaceutique car j'y ai fais mes armes...mais également dans d'autres secteurs d'activitées.

Je travaille depuis l'âge de 16 ans mon 1er job d'été et ensuite le début de ma quête de ce que je voulais faire et ce pourquoi j'étais faites c'est là que débuta mon expérience professionnelle....

J'ai une personnalité gaie et pétillante, j'aime parler, échanger, communiquer, habile et rapide je m'adapte facilement aux situations nouvelles ce qui me vaut une excellente réactivité!!!!

Douée pour les contacts humains alié à une grande force de persuasion font de moi une fine négociatrice.

Je suis réaliste, hérité d'un besoin de stabilité, de continuité, d'enrichissement, du sens du mérite et de la famille.

Pragmatique, j'ai su m'appuyer sur mon relationnel, ma force de conviction et ma motivation pour mener à bien les projets qui m'étaient confiés et y faire adhérer les acteurs de l'entreprise.

Durant la 1ere partie de mon expérience professionnelle j'ai pour l'essentiel évoluer dans le domaine du commercial mais pas encore sur le terrain ce n'est que par la suite aprés avoir chosie l'industrie pharmaceutique que je me suis lançée et fais la formation par la chambre de Commerce et d'industrie d'avignon de délégué pharmaceutique en 2001.



Mes compétences :

Techniques pédagogiques

Techniques commerciales

Techniques de merchandising

Techniques d'animation d'équipe