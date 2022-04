Julie HÉNOCQ

Professionnelle reconnue pour mon sens produit et mes solides connaissances de l’industrie textile, je suis spécialisée dans le développement des collections en Asie, Maghreb et Europe.

Habituée à évoluer dans des structures à taille humaine, j’aime l’esprit d’équipe au service du vêtement bien fait, cohérent et à l’aplomb juste.

Ce goût de la belle pièce et des matières nobles, renforcé par un peu plus de quatre années d’exercice dans la douceur du cachemire haut de gamme, me permettent de donner vie à des produits attractifs, pensés dans leur globalité, devenant le reflet d’une sensation, d’une émotion que je veux faire partager à celles et ceux qui les porteront.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Notion Kaledo