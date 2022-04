Florence KOMAROFF - PICHON

Les produits proWIN (nettoyage, cosmétique, purificateurs d’air, pour nos animaux de compagnie) s’adressent à toutes personnes qui

- ne veulent plus de polluants dans leur maison ou même sur leur lieu de travail (rentrent dans le cadre vertueux de la RSE pour les entreprises)

- ne veulent plus de produits toxiques sur leur peau

- sont soucieuses de leur bien-être.



Ce lien envoie sur les catalogues de base de Prowin https://www.prowin-aloe.com/catalogue-produits-prowin/



J'utilise Prowin depuis plus de 3 ans et à force d’en parler à mon entourage, et devant le succès et l’engouement qu’elles ont envers ces gammes, j’ai décidé de devenir conseillère.

Désormais je gère mon temps comme je le souhaite et suis rémunérée en fonction de mon investissement personnel.

Je recrute hommes et femmes de tout âge, dans toute la France, pour rejoindre mon équipe et leur donner cette chance de monter leur propre structure à leur tour.

Si vous connaissez des personnes qui veulent un complément de salaire ou même faire carrière, donnez leurs mes coordonnées.



Notre plan de commissionnement est plus qu’attractif et évolutif à l'infini: les 6 premiers mois pour vous aider à démarrer, Prowin vous octroie une commission à 30% !



Et tout ce que tu as acquis est transmissible à tes enfants.



Une présentation de l’opportunité proWIN est proposée sur demande dans votre secteur si plusieurs personnes intéressées et facilement par Skype !!!



Mes compétences :

LUXE

CRÉATION & FABRICATION

CUIR & PAP

MARKETING DE RÉSEAU

BIEN ÊTRE DE LA PERSONNE ET LA MAISON