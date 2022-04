Julie HERRERO

Ayant terminé un Master 2 de Commerce International spécialité tourisme à l’Université d’Avignon, j’ai étudié les langues étrangères appliquées au commerce international, consolidant mes connaissances en commerce et me spécialisant dans le tourisme. Ainsi, grâce à mes études et diverses expériences dans le domaine du tourisme, je sais être polyvalente et gérer des projets touchant au tourisme et e-tourisme.

Aujourd'hui réceptionniste, j'effectue des tâches polyvalentes touchant aussi bien à la restauration qu'à l'hôtellerie.



Mes compétences :

Gestion de projet

Veille stratégique

Étude de marché

Marketing stratégique

Gestion de la relation client