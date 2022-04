Julie HOWLETT

Après avoir suivi la formation journalisme du Celsa, j'ai d'abord participé à la création d'une radio de sport (sport o'fm) ce qui m'a permis de couvrir de grands événements comme la coupe du monde de football 98 ou l'euro 99 de basket. Commentaires de matchs, présentation de journaux ou réalisation de magazine, la formation a été riche dans cette radio.

J'ai ensuite été débauchée par Pathé sport pour couvrir des matchs de basket. En parallèle, je présentais le journal sur Equidia. Ensuite, j'ai souhaité revenir à l'information générale et suis rentrée à France 3 en free lance pendant 6 ans. Parallèlement je travaillais pour des boîtes de production audiovisuelle sur des émissions pour les Etats-Unis ou sur des reportages institutionnels.

J'ai été intégrée en CDI à France 3 Normandie (Rouen) en 2007. J'y ai présenté le 19/20. Actuellement, je présente le 12/13 une semaine sur deux et fais du reportage, l'autre semaine.

J'ai par ailleurs remporté deux fois le prix du club de la presse. La première pour un magazine sur les violences faites aux femmes, le second pour un épisode d'un feuilleton tourné en maison de retraite. L'épisode primé portait sur la sexualité des personnes âgées.



Mes compétences :

Films institutionnels

Free

Journaliste

Présentation