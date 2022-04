Julie ISSEMANN

Mon Objectif :

Assurer le contrôle de gestion d’une entité et à moyen terme pouvoir manager une équipe.



Je suis à la recherche d'un poste de contrôleur de gestion industriel idéalement basé en Rhône Alpes, je suis prête à tout mettre en œuvre pour réussir la mission que vous saurez me confier. Mon niveau en anglais (Bulat niveau B2) me permet d’être à l’aise aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. De plus, ma double compétence finance/commerciale me permet d’être orientée « satisfaction client » tout en mettant en œuvre des actions pour participer à l'amélioration de la performance de votre structure. Organisée et rigoureuse, je suis en mesure de travailler en toute autonomie tout en ayant un esprit collectif. Mon aisance relationnelle et mes diverses expériences à l'étranger me permettent de m'adapter rapidement et de travailler dans un environnement international.



Si mon profil vous paraît intéressant, je serai heureuse d'échanger avec vous sur les possibilités de postes à pourvoir.



Merci d'avance



Julie



Mes compétences :

Commercial

Contrôle de gestion

Audit interne

Inventaire

Gestion financière et comptable

Accompagnement au changement

QlickView

Microsoft Excel

Business Objects

SAP

Analyser et améliorer les performances

Budget et Controlling

Comptabilité analytique

Analyse financière