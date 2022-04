Julie KEUKELAERE

#Réactivité #Disponibilité #Créativité



De la rédaction de vos articles et supports numériques, à la gestion de vos réseaux sociaux, de vos marketplaces, de votre animation commerciale en passant par le pilotage de vos projets web, je suis ce qu'on appelle une personne polyvalente !



A 32 ans, j'ai toujours eu l'âme d'un entrepreneur, et toujours regretté de ne pas mettre à profit l'ensemble des compétences acquises tout au long des ces années... C'est pourquoi j'ai sauté le pas il y a quelques mois pour développer mon entreprise.



Voici un petit résumé de mes compétences avec les résultats associés:



- Chef de projet web senior :

Ex: Refonte du site monabanq : sortie dans les temps en 5 mois



- Community management :

Ex : 51 000 fans en 18 mois pour monabanq



- Gestion des Marketplaces :

Ex : Balluchon changement d'agrégateur de flux et gestion des paramétrages et catégorisations. Support de l'équipe web pour la gestion des ventes, du catalogue et de la relation client



- Rédaction web :

EX : NRJ rédaction quotidienne d'articles pour le site.



- Webmarketing / ergonomie :

Pour moi le web ne s'apprend pas, il se pratique ! Je suis une accro d'internet et des réseaux sociaux à titre personnel. Véritable geek, j'achète tout sur le web et notamment sur mon mobile, ce qui me permet de toujours être au courant des nouveautés et bonnes pratiques ergonomiques !



Je travaille principalement de chez moi, mais me déplace régulièrement chez mes clients lorsque c'est nécessaire.



N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions !



A très bientôt



Julie



Mes compétences :

Community management

Communication

Webmarketing

Animation commerciale

Stratégie web

Gestion de projet

Animatrice radio

Marketing

Chef de projet web

Web

Radio

Ecommerce