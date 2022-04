Julie LARCHER

Expériences

________________________________________



CNAMTS (SOPRA Group)

Référent fonctionnel transverse

Elaboration d’une stratégie de qualification au sein des équipes Projet

Interface client

Analyse des besoins fonctionnels, recherche sur l’implémentation au sein du SI

Construction du plan d’action stratégique

Assistance sur la redéfinition des rôles et objectifs



Le GRAND LYON (SOPRA Group)

Pilotage, planification et suivi des actions de Tierce Maintenance Applicative

Recette et contrôle qualité des éléments produits

Assistance utilisateurs et accompagnement



VOLVO IT (SOPRA Group)

Déploiement et intégration du nouveau SIRH

Analyse des pratiques, harmonisation des règles de gestion et paramétrage



LAMY LEXEL

Administration du personnel

Assistance à Maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en place d’un progiciel de recrutement

Analyse des besoins et conception de la solution, animation d’ateliers



MARTIN BELAYSOUD

Audit opérationnel des sites

Réalisation des interviews, analyse des process et pratiques

Formulation des préconisations à court et moyens termes

Suivi de la mise en œuvre et support à la communication



SPIE BATIGNOLLES

Réalisation d’un audit sur les avantages sociaux

Administration du personnel



CHARLESTOWN

Relation client et Management d’équipes



Expériences détaillées

________________________________________



CNAMTS (de 2010 à ce jour) Consultant Fonctionnel



Domaine projet et évolutions réglementaires



 Relation client pour validation des besoins et livrables

 Suivi des échéances, gestion des alertes

 Analyse et rédaction des spécifications fonctionnelles

 Recherche de solution à implémenter, animation d’ateliers Métier

 Chiffrage des demandes d’évolution

 Elaboration et suivi de la qualification

Conseil en organisation



 Participation aux instances décisionnelles

 Elaboration des livrables

 Recueil et analyse de l’existant

 Restitution sur le bilan avec l’équipe

 Proposition et validation du schéma d’évolution

 Construction et planification du plan d’action

 Animation d’ateliers de travail



Le GRAND LYON (06/2009 - 07/2010) Consultant

Gestion du patrimoine applicatif – Domaine SIRH



 Gestion de la relation avec les directions utilisatrices

 Coordination, priorisation et planification des activités des consultants

 Relation éditeurs pour l’ensemble du portefeuille applicatif

 Spécification et recette des évolutions

 Amélioration continue



VOLVO IT (2007 - 2009) Consultant

Projet HRT France – Migration et déploiement de SAP HR



 Assistance à la spécification des besoins, animation d’ateliers

 Harmonisation des règles de gestion et paramétrage

 Coordination des développements off-shore

 Suivi des procédures internes et documentation associée

 Coordination des livraisons

 Accompagnement de la recette : gestion du planning et des fichiers d’anomalies

 Normalisation des procédures d’implémentation du progiciel



LAMY LEXEL (2006 - 2007) Gestionnaire RH



 Gestion administrative du personnel, recrutement, GPEC

 Mise en place du nouveau système de recrutement

 Elaboration du plan de formation, recensement des besoins internes, recherche de prestataires, reporting

 Rédaction des supports de communication chantiers RH



Groupe MARTIN BELAYSOUD (2004-2005) Adjointe à la DRH



 Démarche d’amélioration des conditions de travail et de prévention des risques

 Audit et mise en place d’actions (CACES, permis poids



SPIE BATIGNOLLES (2002) Adjointe à la DRH



 Elaboration du rapport annuel unique

 Bilan social : Collaboration avec l’expert comptable pour présentation au CCE

 Cohésion sociale : Réalisation d’un audit sur les avantages sociaux des 8 filiales

 Qualité : Elaboration de formulaires de contrat de travail

 Gestion administrative du personnel : Paies, arrêts maladie, dossiers de préretraite, d’embauche ou de licenciement…



Mes compétences :

Pilotage d'activité

Animation de réunions

Gestion des ressources humaines