Julie LEFEBVRE

Vous recherchez une assistante maitrisant les outils informatiques et assurant la conduite d’une entreprise. Disposant d’une expérience professionnelle dans différents domaines au sein de sociétés enrichissantes, je vous adresse ma candidature.

Mon gout pour le contact ainsi que l’organisation des activités me dirige vers un poste administratif, comptable, commercial, de gestion du personnel, et de logistique. Ma facilité d’adaptation et vos possibilités de formation interne me permettront d’envisager sereinement une intégration efficace au sein de votre équipe.



Mes compétences :

Accueillir

Appels téléphoniques

Contrats de travail

Fax

Renseigner

Renseigner les clients

Tableaux de bord

Sage Accounting Software

SAP

Odyssee

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Paye

Ciel Compta