Philippe D'ESPALUNGUE

L’Agence Immobilière Changeur, l’une des plus ancienne sur le marché immobilier de Voiron et sa région, a su se développer dans la durée avec une constante qualité de service, tant sur les aspects juridiques de notre métier que dans une approche personnalisée pour un véritable service de proximité.



Notre agence immobilière, située à Voiron, couvre un secteur qui englobe le marché immobilier de Voiron et sa proche agglomération, Saint Etienne de Crossey, Saint Julien de Raz, La Buisse, Saint Jean de Moirans, Charnècles, Saint Cassien, La Murette et Saint Nicolas de Marcelin.



Un champ d’action qui s’étend au-delà, jusqu’à 15km autour de l’agence, vers Voreppe, Tullins, Rives, Le Grand Lemps, Saint Geoire en Valdaine et Les Echelles.



- Notre agence vous propose un service de transaction en habitat, pour la vente de maisons et d’appartements, un service dédié à la vente de locaux professionnels, bureaux, locaux d’activité, fonds de commerce et produits d’investissement.



Grâce à la confiance de nos clients, nous réalisons plus de 90% de nos ventes dans le cadre d’un mandat exclusif. Celui-ci nous permet de vous proposer une visibilité optimale de votre annonce, dans les supports presse et Internet, ainsi qu’en vitrine d’agence et sur notre site. De plus, le mandat exclusif vous permet d’obtenir le remboursement de vos frais de diagnostics.



Dans la conjoncture difficile que nous rencontrons, nous offrons la garantie revente à notre clientèle, vous permettant ainsi de ne pas perdre la valeur d’achat du bien en cas de revente.



- Nous vous proposons également un service de gestion locative, reconnu pour son sérieux et sa rigueur dans le traitement des dossiers. Nous apportons un soin particulier pour maintenir en bon état le patrimoine de nos clients, tout en veillant à ne pas réaliser de travaux sans accord préalable.

Nous proposons à nos clients de disposer de la garantie des loyers impayés, sans aucune franchise et dans une durée illimitée. Nous vous proposons de même un service dédié à la gestion des baux commerciaux, gestion très particulière qui requiert des connaissances juridiques et commerciales que nous pouvons vous apporter.



Notre site, régulièrement mis à jour vous propose un vaste choix de biens en vente et en location: des appartements dans le neuf ou l’ancien (du studio au 3 pièces et +), des maisons traditionnelles, des maisons de ville, des villas récentes, des demeures de charme et de grandes propriétés, ainsi que des terrains et quelques fermes ou corps de ferme, rénovés ou à rénover.



Vous trouverez ainsi un large choix d’annonces de ventes et de locations.



Nous vous souhaitons une agréable visite sur notre siteArray et espérons pouvoir vous rencontrer en nos bureaux, Place Saint Bruno à Voiron.



