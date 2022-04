Julie LEFÈVRE

Conseillère en insertion professionnelle depuis plus de six ans, j’assure l’accompagnement des demandeurs d’emplois éligibles à la loi de février 2005 ainsi que les personnes bénéficiaires du RSA dans leur parcours d’insertion professionnelle.

Dans ce cadre, je guide et accompagne les demandeurs vers l’élaboration du parcours le plus adapté à leur situation professionnelle afin d’optimiser leur retour à l’emploi et leur autonomie. De plus, j'ai acquis des compétences en lien avec la réglementation administrative des indicateurs FSE.