Julie LEJEUNE

A la fin de mes études de pharmacie je me suis orientée dans la recherche médicale par l'acquisition d'un DESS en "méthodologie et statistique en recherche biomédicale". Suite à mon stage de DESS j'ai intégré le service de Neuro-Oncologie du Pr. Delattre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, sur la recherche biomédicale des tumeurs cérébrales primitives.

Afin d'élargir mes compétences, j'ai intégré l’Unité de Recherche Clinique du GH St Louis - Lariboisière,

où depuis 2006, j'effectue les analyses statistiques de données cliniques pour la rédaction des rapports statistiques et des articles scientifiques.





Mes compétences :

Analyse de données

Methodologie

Rédaction scientifique

Methodologie statistique