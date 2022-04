Julie LÉONI

ZADIG AVOCATS est un cabinet spécialisé en droit des affaires créé par deux associées dynamiques, aux expériences acquises dans des cabinets de renommée nationale et internationale, réunies autour d’une vision commune du métier d’avocat alliant tradition et modernité : prestations sur mesure, implication, réactivité, spontanéité, transparence.



Nous intervenons dans tous les domaines du droit intéressant les entreprises et les entrepreneurs pour vous apporter des solutions concrètes.



Nous vous accompagnons dans vos projets de création de sociétés et dans le développement de vos activités en France et à l’étranger.



Nous mettons à votre service notre expertise dans les relations avec la Russie et les pays de la CEI.



Nous sécurisons l’organisation et la gestion de vos relations avec vos partenaires commerciaux, vos clients et vos salariés.



Nous prenons en main la résolution de vos litiges en privilégiant les solutions amiables lorsqu’elles sont possibles et en assurant la défense de vos intérêts devant les tribunaux lorsque le contentieux est incontournable.



Retrouvez-nous sur notre site internet :Array



Mes compétences :

Baux

COMMERCE

Construction

Distribution

Entreprises en difficulté

Immobilier

International

Médiation

Propriété industrielle

Propriété intellectuelle

Russie CEI