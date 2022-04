Julie LESAGE / JLESAGE.2010@AUDENCIA.NET

Diplômée Grade Master à Audencia Nantes, j'ai décidé de me donner un nouveau challenge à partir d'octobre 2018 et de reprendre des études pour changer de vie.



De 2015 à 2018, j'étais Directrice de Magasin pour Carrefour Market.



Auparavant, j'ai été Chef de Produit Marketing pour 3 entreprises agro-alimentaires en Food Service et Retail: McCain Foods (4 ans), Unilever (1 an) et Panzani (1 an).



En 2011, j'ai effectué un VIE en tant que Responsable Commerciale en Angleterre pour le compte des Meubles CéLio.



J'ai effectué en 2009 dans le cadre de mes études 2 semestres en échange à l'étranger. Le premier s'est déroulé à EWHA Womans University à Séoul, Corée du Sud. J'ai suivi là-bas les cours du programme Graduate. A partir de mi-août, j'ai suivi des cours de MBA à Florida Gulf Coast University, Floride, USA.



Mes différentes expériences professionnelles m’ont permis de développer autonomie, sens de la gestion, de l’organisation et de l’initiative. Quant à mon parcours scolaire, il m’a appris la rigueur, le goût du travail bien fait, ainsi que la polyvalence. D'un naturel jovial et sociable, je m'intègre facilement dans une équipe et devient rapidement une interlocutrice de confiance.

Je suis également souriante, motivée par ce que j'entreprends, travailleuse et ambitieuse.



Mes compétences sont les suivantes :

• Langues

- Anglais : expert

- Allemand : courant

- Mandarin : notions

- Coréen : notions

• Informatique

- Maîtrise d'Internet, Word, Works, Excel, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes, SAP, AC Nielsen et IRI, XTCscan world innovation, Pearl, Caroline.

- Notions de SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) pour Windows, d'Access et de Photoshop



Mes compétences :

