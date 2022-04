Julie LOISEL

Après l'obtention de mon Master MSG à Nanterre en 2007, j'ai réalisé mon stage de fin d'études d'une durée de 6 mois chez Acxiom, où j'ai ensuite été engagée en tant qu'ingénieur datamining.

J'y ai appris de nombreuses techniques statistiques dans le domaine du marketing, développé mes compétences en SAS et en solutions client, cela dans divers domaines (caritatif, énergie, grande distribution, télécom, tourisme, BtoB, etc.).

Fin 2010, j'ai rejoint l'équipe Datamining de Mediaprism en tant que chargée d'études. J'ai travaillé sur diverses problématiques client notamment le recrutement et la connaissance client. J'ai alors montré des compétences qui m'ont poussé à devenir responsable qualité de la base de données de Mediaprism : Concordeo. Depuis 2012, je travaille à la mise en place de nouvelles procédures pour améliorer Concordeo, notamment grâce aux développements de traitements auprès de prestataires externes et à la définition de paramètres de qualité.

J'aime particulièrement la gestion de bases de données sous le logiciel SAS, "fouiller" dans les données, j'aime également faire parler les chiffres et la mise en forme des résultats d'analyses statistiques.



Mes compétences :

Analyses statistiques

Bases de données

Datamining

Gestion de Bases de Données

Marketing

Profiling

SAS

Scoring

Statistiques