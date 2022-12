Julie MORIN

Avancer dans la gestion des Ressources Humaines.



Je cherche à apporter et développer, au sein d’une entreprise avec des valeurs basées sur « l'Humain », mon expérience dans le recrutement, la gestion de l'intérim, de la formation, la paie et l'administration du personnel.



Pour cela j’utiliserai mon expérience ainsi que mon sens de l’écoute, de rigueur et d’organisation.



Mes compétences :

Ressources humaines

Administration du personnel

Gestion des ressources humaines

Formation RH

Paie Gestion des Ressources Humaines

Gestion sociale

Recrutement

Gestion du personnel

Formation