Julie VERNET

Management QSE :

-- > Mise en place de l’organisation et gestion du système de management QSE avec certifications 9001, 14001, 18001 et MASE (4 ans),

Management Radioprotection :

-- > Mise en place de l’organisation et gestion du système de management de la radioprotection certifié CEFRI « E » (6 ans),

-- > Analyse des postes, note d’optimisation et suivi des chantiers soumis à rayonnements ionisants (200 SMR A ou B),

Management de projet :

-- > Analyse profonde des processus déchets et laverie en vue des VD sur Cruas (07)

-- > Rédaction d’offre technique, de chiffrages, suivi des prestations supplémentaires sur PGAC logistique

-- > Mise en place PGAC logistique sur Penly (76)

Management Sûreté :

-- > Rédaction du rapport préliminaire de sûreté du réacteur CABRI à Cadarache (13),

Conseil, Formations :

-- > Formations internes et externes dans les domaines QSSER (environ 250 heures de formations par an),

-- > Formations CIN dans le domaine RP option RN

-- > Mise en œuvre d’améliorations techniques, humaines et organisationnelles sur les projets PGAC logistique (2 ans ½),

-- > Audit, conseil dans les domaines QSER en vue de certifications, analyse de l'organisation en place...

Mes compétences :

Management QSE

Radioprotection secteur INB ICPE

Gestion de projet

Conseil

Formation