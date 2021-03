Julien BERGERET

Ma formation à l’institut Vatel est très généraliste : Marketing, Gestion, Ressources Humaines ; axé hôtellerie.



Mes expériences m’ont permis de réaliser des rapports journaliers et mensuels, des business plan, la budgétisation du groupe BRE. En plus de ces réalisations pour le service contrôle de gestion, j’ai créer une suite logicielle complète pour le Yield management qui comporte un fichier yield créé pour les directeurs d’hôtels pour qu’ils remplissent chaque semaine le nombre de réservation pour les 3 mois à venir, un fichier Pick Up permettant de traiter ces informations ainsi qu’un fichier comprenant les macros pour amener les informations du premier fichier au second.



Mes compétences informatiques sont un gros atout, entre la programmation de macro et mes connaissances sur Excel. Mon DEUG m’a permis d’avoir le point de vue ingénierie et m’apporte beaucoup au cours du processus de programmation.



Ma priorité est donc la gestion ou la finance. Mon projet est de devenir directeur administratif et financier d’ici à 15 ans.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Reporting

Restauration

Comptabilité

Microsoft Word

Microsoft Excel 2010

Visual Basic

Management