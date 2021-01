Julien CALMUS

Comme vous pourrez le constater à travers mon CV, mes plus de 10 années au sein de sociétés de service m’ont amené vers des missions variées. Ce qui me permet aujourd’hui d’avoir un champ d’action large et une vision globale de mon travail.



J’ai pu travailler sur de nombreuses technologies, dans différents contextes industriels et ainsi m’intéresser aux métiers de mes clients afin de mieux les comprendre pour être en adéquation avec leurs attentes.



Dans mes missions, je suis directement en contact avec le client, je suis force de proposition pour les nouvelles demandes. Je développe la solution et en améliore certains composants suivant les demandes. Je suis également responsable des tests.





Ci-dessous les différentes activités que j'ai pu mener :



• Animation de stand up meeting (méthode de développement Agile/Scrum)

• Réalisation des spécifications fonctionnelles/techniques

• Développement et analyse de fonctionnalités

• Mise en place d'outils pour intégration continue

• Suivi relation client

• Force de proposition, propositions commerciales

• Suivi des anomalies

• Tests unitaires, analyse de performance

• Recette et mise en production des développements

• Suivi de configuration





Techniquement :



• Java, AngularJS, Flex, PHP, XML, HTML, Javascript, CSS

• PostgreSQL, Oracle, MySQL, SQL Server

• Mise en œuvre des méthodes MERISE, UML, Scrum/Agile

• Eclipse, IntelliJ, Visual Studio, Flashbuilder, RedDot(CMS), NetBeans, eZ publish (CMS PHP), WebStorm

• Windows et Unix/Linux





2016 à aujourd’hui : Ingénieur Etude Développement au sein de la société NORSYS à Lyon.





• Permis B.

• Possède un véhicule.



Mes compétences :

Analyste programmeur

Assurance

Banque

Banque assurance

Informatique

MOA

programmeur

SSII

SQL

PHP

Linux

JQuery

JavaScript

Java EE

Ingénierie

Gestion de projet

Programmation