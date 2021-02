Julien DAIGUEMORTE

Doté d’un véritable goût pour l'analyse des parcours clients, je m’épanouis dans la mise en place et le pilotage de projets visant à atteindre l'excellence opérationnelle.



Véritable vecteur de fidélisation de portefeuille, une relation client de qualité se doit d'être réactive, efficace et adaptée à la réalité du marché.



Reconnu à la fois pour mon dynamisme et mon savoir faire dans ce domaine, n'hésitez pas à me contacter si vos ambitions rejoignent mes convictions.



Mes compétences :

Management de projets & d'équipes

Études marketing

E réputation & webmarketing

Gestion de la relation client

Tableaux de bord sur excel

Rédaction de contenus

Audit interne & Conseil

Droit des assurances

Data mining

Data Visualisation

Enquêtes de satisfaction