Julien ENARD

- Après plus de 10 ans en tant que technicien informatique (2004-2015), j'ai évolué sur le poste de change orchestrator durant une année puis Change Manager jusqu'en avril 2018.

Suite à ces prises de compétences, je suis actuellement chargé de tests fonctionnels sur une application de ticketing, audit des besoins d'évolution et vérification & rédaction de procédures.



- professeur de Qi Gong diplômé de l'Ecole du Centre Tao.



Je souhaite développer mon réseau professionnel par le biais de ce site.

Par conséquent, si vous êtes intéressé/ée par mon profil, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Administration AD

Déploiement Logiciels

Gestion de parc informatique

Maintenance site

Maintenance informatique

Deploiement de systemes d'information

Résolution d'incidents