Julien ERRECA

A la fois homme de terrain et technicien je suis source de propositions et d’améliorations

continues qui peuvent contribuer au développement de votre entreprise. Mes compétences logistiques

m’apportent la rigueur et l’application pour organiser mon travail et celui de mes collaborateurs afin de

cibler les priorités et ainsi atteindre les objectifs visés. Ma ténacité, mon dynamisme et mon expérience, font de moi une personne motivée et capable de s'adapter rapidement quelque soit la taille ou la nature de l’entreprise.



Mes compétences :

Gestion de stock

Planification

Expédition et transport

Réactivité

Gestion de flux

Amélioration continue

Gestion de projet

SAP

ERP

GPAO

Gestion de la production

Management