Actif depuis 15 ans dans le secteur de l'énergie en particulier dans le secteur de l'Oil & Gas depuis 7 ans, j’ai acquis une solide expérience en tant que commercial et business développement pour des équipements électriques moyenne tension et ceci dans le cadre de projets multinationaux complexes.



Mes compétences :

Leadership (Kaizen Training program in 2010)

Energy saving in industrial applications