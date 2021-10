Julien GARVES

Ingénieur Support (2014 à ce jour)



Gestionnaire de données (2005 à 2014)



• Gestion d’études internationales :

- mise en place d’études (protocole, CRF, spécifications)

- présentations, rapports, formations, support technique, sites de reporting,

- relances, édition des notes d’honoraires

- pilotage des programmeurs, opérateurs de saisies et prestataires externes sur activités transverses



• Documentation :

- manuel de data-management, plan de validation,

- guide de saisie, guide/manuel utilisateur, plan de monitoring



• Opérationnel

- mise en place, validation de la structure de la base,

- création et/ou validation du masque de saisie,

- programmation et gestion des tests de validation,

- import/export de données externes

- codage (Who Drug B2 / MedDRA)

- gel de base



• Environnement technique :

- SAS, SQL, Oracle, Oracle Clinical RDC, Ennov Clinical,

- Ennov, Impact, J Review, Mantis Bug Tracker, Redmine

- Microsoft Office (Access, Excel, Word, Power Point, Visio)



Mes compétences :

SAS

Excel

Data manager

Oracle

SQL

Statistiques

Gestion de projet