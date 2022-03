Julien HENRY

Après avoir exercé le métier de responsable d'un bar restaurant (encadrement) pendant 3 ans, j'ai ensuite occupé différents postes commerciaux au sein de sociétés de recrutement ou proposant ce type de prestations (Monster, E-consulting RH et Groupe Moniteur) entre 2005 et 2008. Je suis rentré au Groupe Moniteur en 2008 en tant que responsable de publicité à la rubrique Carrières Construction du Journal Le Moniteur des Travaux publics et du Bâtiment J'occupe le poste de responsable de clientèle au sein du Pôle Salon et Congrès du Groupe depuis janvier 2011.



Vente

Publicité

Développement commercial

Grands comptes

Gestion de projet

Evénementiel

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple Mac

Communication