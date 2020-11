Julien MAURY

Chargé d'études économiques, je dispose des compétences suivantes:



Réalisation de rapports sectoriels avec l'utilisation des bases de données publiques UNISTATIS, INSEE, EUROSTAT



Réalisation de Veille technologique à travers les bases de données brevets publiques tel que Patenscope, USPTO, INPI et les bases de brevets privés tel que Qpat.



Réalisation d'études financières et actionnariales avec l'utilisation d'outils tel que Diane (France), Amadeus (Europe), Zephyr (Fusions-Acquisitions) et Thomson One.



Réalisation d'études micro ou macroéconomique à l'aide d'outils statistiques et économétriques.



Veille règlementaire : Identification et anticipation

de la législation. Outils maitrisés : Légifrance, EUR-lex.



Maîtrise du pack office (Word, Excel, Power Point, Access) ainsi que le langage VBA.



Maîtrise des SIG (mapInfo)



Langues : Anglais lu (++), écrit (+), parlé (+)



Mes compétences :

Économie

Veille stratégique

Strategie

Veille économique

Excel

Word

Analyse stratégique

Rédaction

Synthèse d'études

Veille réglementaire

Chargé de projets

Analyse économique

Chargé d'études