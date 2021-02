Julien MONVOISIN

Développeur web Front-End, intégrateur-designer, consultant, CSS Ninja, obsédé de l'optimisation des perfs et chasseur de bugs...

En trois mots ou presque, touche-à-tout compulsif, optimiste incorrigible et grand geek dans l'âme.



Majoritairement créateur-designer web, j'accompagne également PME et TPE dans leur transformation digitale à travers audits des process, préconisations et formations.



Je peux vous aider pour ce type de missions :

- création / rénovation de votre site web institutionnel / vitrine

- design responsive / mobile-friendly

- mise en place d'une plate-forme de Vente en ligne ou de E-Learning

- maintenance / hébergement

- debug

- optimisation des performances (rapidité du site)

- optimisation du référencement Google

- mises à jour ponctuelles ou régulières de votre contenu

- formation web

- accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale

- vous rendre la vie plus facile ? (au moins pour ce qui concerne le web)



Je travaille seul ou en réseau avec d'autres indépendants ou petites agences afin de compléter nos champs d'expertise.



Mes compétences :

Joomla

Prestashop

HTML 5 / CSS3

PHP

Wordpress

Adobe Photoshop

User interface design

Kanban

Traduction

SEO

Responsive Design

Sass

LESS

Microsoft Office

WooCommerce

MySQL

JQuery

Bootstrap