Juliette LIEBAULT

TREPIA est une Société d’Ingénierie Informatique spécialisée dans l'accompagnement en assistance technique des Études et Développements Web (PHP, JAVASCRIPT NATIF, .NET & JAVA/J2EE) et Mobile/tablette (iOS/Android/Hybride).



TREPIA a obtenu son agrément CIR (Crédit Impôt Recherche) pour 2014/2015/2016.



TREPIA soutien en tant que mécène le projet d'Eric BELLION, skippeur de l'Imoca "COMME UN SEUL HOMME" (C1SH), qui défend l'idée que la diversité dans le monde de l'entreprise est une force et prendra le départ du prochain VENDÉE GLOBE 2016.

Suivez avec nous cette aventure hors du commun :Array



Ancien sponsor de Pierre-Yves LAUTROU, Skippeur de L'EXPRESS-TREPIA lors de la "Course du Rhum 2014 destination Guadeloupe" sur son Class40 et qui a terminé 14ème !



Nos Références :

FNAC, Le Monde, L'Equipe, Mondadori, Lagardère, Vinci, Groupe BOLLORE, Galeries LAFAYETTE, Kompass, Mon Coyote, M6, Française des Jeux, Rotschild, Vente-Privée, NRJ, Pixmania, ..