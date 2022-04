Juliette MARGERAND

10 ans d’expérience en Etudes Marketing, en institut et dans un département « Consumer Insights »

- Business Partner auprès des équipes Marketing, Ventes et Business Forecast : aide à la prise de décision sur les stratégies de marques et les développements produits, par l’analyse pertinente des données sur les consommateurs et l’environnement concurrentiel, et l’élaboration de recommandations opérationnelles



- Expérience en institut d'études de gestion d’études quantitatives ad hoc sur les problématiques Innovation/ développement produit, marque et communication, segmentation des besoins et des consommateurs

Acquisition d’expertises sectorielles :produits alimentaire & boissons, nutrition infantile, Hygiène Beauté, produits d’entretien, électroménager



- Maîtrise des méthodologies qualitatives et quantitatives, B2C & B2B

- Périmètre d’études international & anglais courant



- Expérience de Management : encadrement d’un Chargé d’études Junior et d’un assistant stagiaire