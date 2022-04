Juliette NEGRI

Cabinet de conseil indépendant, Calexa group accompagne les directions des ressources humaines dans l’évolution du métier et de ses technologies.



Calexa group apporte aux grandes entreprises et aux PME son expertise métier sur tous les domaines RH, son expérience des solutions SIRH et ses qualités humaines, pour mener à bien les projets de transformation.

La conviction de Calexa group : les directions des ressources humaines, fonction stratégique de l’entreprise, évoluent plus vite et plus efficacement lorsqu’elles mobilisent plusieurs acteurs ; elles créent l’intelligence collective.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Recrutement

Gestion de projet

Conseil en recrutement

Recrutement cadres